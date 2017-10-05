Армянская пресса распространила информацию о том, что якобы находящийся с визитом в их стране председатель Сената парламента Чехии Милан Стеч, комментируя на пресс-конференции вопрос продажи Азербайджану оружия, сказал, что Чехия не продает оружие опасным странам.

Как пишет армянская пресса, М. Стеч подразумевал Азербайджан и якобы заявил, что «Чехия поддерживает эмбарго против таких опасных стран».

Но в результате уточнения АПА информации в парламенте Чехии посредством дипломатических каналов стало известно, что слова М. Стеча были искажены.

В парламенте Чехии сказали, что для предотвращения провокационных вопросов на эту тему М. Стеч в начале пресс-конференции сказал, что Чехия, уважая режим эмбарго, не экспортировала вооружение в Азербайджан и не экспортирует его в регионы конфликта.

Из представленного парламентом Чехии текста выступления Милана Стеча на чешском языке становится ясно, что он не использовал по отношению к Азербайджану выражение опасная страна.

Отметим, в российской прессе, которая также освещала пресс-конференцию М. Стеча, также нет публикаций, утверждающих, что он использовал в отношении Азербайджана выражение опасная страна.

Напомним, утверждается, что на распространенном видео о проходивших в нашей стране с 18 сентября совместных учениях ВВС Азербайджана и Турции «TurAz Qartalı – 2017» были запечатлены произведенные в Чехии самоходные артиллерийские установки «Dana» и реактивная система залпового огня «RM-70».