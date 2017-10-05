В Британии судят бывшего военного Эмиля Циллерса, попытавшегося убить свою жену, чтобы получить страховку в размере 160 тысяч долларов и счастливо зажить с любовницей, с которой мужчина познакомился в Интернете. Впрочем, коварный план Циллерса не удался, его супруге удалось выжить, сообщает Вести.ру со ссылкой на The Sun.

За последнее время Циллерс дважды пытался убить свою жену Викторию. В первый раз британец открыл дома газовый вентиль в надежде, что супруга задохнется, однако этого не произошло. Затем отставной сержант повредил стропы в парашюте жены, из-за чего та потеряла контроль над происходящим сразу после прыжка с высоты 1,2 километра.

Другой интересный поворот этой истории – Циллерс врал не только Виктории, изменяя ей со Стефани Голлер, но и любовнице. Помимо последней британец часто виделся со своей бывшей женой.

Суд выяснил, что отставной военный был должен банку около 30 тысяч долларов, поэтому у совершенного им преступления был и финансовый мотив.

Рухнувшая с большой высоты жена британца в настоящий момент находится в больнице в тяжелом состоянии.

Какое наказание будет грозить Циллерсу, пока неизвестно. Суд по его делу продолжается.