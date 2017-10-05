Министерство налогов прокомментировало арест банковских счетов информационного агентства «Туран».

Как сообщили Report в министерстве налогов, в случае, если налогоплательщики не могут своевременно исполнять свои налоговые обязательства, их банковские счета блокируются в порядке, установленном Налоговым кодексом:

«Замораживание счетов и их размораживание осуществляется в соответствии с требованиями коллективного договора об обмене электронными документами, заключенном между банками и министерством, в автоматизированном порядке без человеческого фактора. Из-за технической неисправности в программном обеспечении банковский счет агентства «Туран» был заморожен, однако неисправность была немедленно устранена, и счет разморожен».