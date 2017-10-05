B Азербайджан пришли холода, по всей стране идут дожди, в горах выпал снег. Для людей без постоянного места жительства, обитавших в теплые месяцы в подвалах и заброшенных стройках, наступило время поиска теплого убежища. Но в Азербайджане, 35,2% бюджета которого в 2016 году потрачено на социальные нужды (6 237,4 миллиона манатов) , нет ни одного государственного приюта для бездомных. Об этом пишет Turan.

Бакинка Наталья Иорина с июня этого года пытается устроить жизнь бездомного гражданина Азербайджана Дмитрия Данилова, 1963 г.р. ветерана Карабахской войны, уволенного из армии по ранению. Когда Дмитрий находился в России его родственники продали квартиру по адресу Баку, ул. Эфендиева 2, кв. 8 и потратили деньги, оставив Дмитрия без жилья. B Азербайджане у него никого нет, адрес живущего в РФ сына неизвестен. До сентября этого года он жил на стройке, днем спал на парковой скамейке. Удостоверение личности и военный билет утеряны.

Отец Иориной был знаком с Дмитрием много лет назад, поэтому Наталья взялась помочь бездомному: выправила ему новое удостоверение личности, начала искать жилье, но 6 сентября Дмитрий попал под машину. Сбивший его водитель Анар Гусейнов сначала привез пострадавшего в больницу, где обнаружив переломы в нескольких местах тела, врачи Дмитрию наложили гипс. Потом Анар увез его в свою однокомнатную квартиру в Хырдалане. С большим трудом Наталья нашла Данилова там: накормленного, но лишенного медицинского ухода, лекарств и обезболивающих средств.

Семья Гусейновых противится посещениям Дмитрия «посторонними людьми» — Иориными и членами группы ее единомышленников, помогающих бездомному ветерану войны. Будет суд над Гусейновым, дело расследует следователь Ясамальского РОBД Орхан Алиев. Гусейновы взяли у пострадавшего письменное заявление, в котором Дмитрий взял вину за аварию на себя. Пока Дмитрий им нужен, он живет в квартире Гусейновых, но после суда Данилов опять останется на улице, на этот раз с тремя переломами на теле.

Наталья договорилась с сетью ресторанов «Анадолу» и православной церковью о бесплатном ежедневном питании для Данилова (в «Анадолу» есть программа «подвешенная еда»: клиент покупает себе еду и оплачивает вторую порцию, которую получит бездомный). Но жить Дмитрию негде, ветеранского пособия и пенсии у него нет, работы тоже так как Дмитрий не может ходить.

Н.Иорина пришла в Turan c просьбой о помощи. Сотрудники агентства звонили в Министерство труда и социальной защиты населения, потом в подчиненный министерству Госфонд социальной защиты. Завотдел Гурбан Ахмедов сообщил, что у фонда своего приюта нет, а так как Данилов по возрасту не подпадает под категорию стариков и не получил инвалидности, то в дом престарелых вселиться не может. Советовал звонить к отвечающей за эту сферу сотруднице фонда Махлуге Керимовой. Она предложила обратиться с письмом к директору фонда, «может примут к сведению тяжелые обстоятельства Данилова и поместят в доме для престарелых». Керимова советовала обратиться во вторую бакинскую поликлинику, в которой прописан Данилов, чтобы его навестила участковый врач и выписала направление в Бакинский центр здоровья, где как она объяснила, лечат бездомных.

Прямо из редакции агентства Иорина поехала во вторую поликлинику. Потом она сообщила о мытарствах в дождливый день 4 октября: «B поликлинике N2, Сабаильский район, в регистратуре медкарточку Данилова не нашли. Сказали, что участковый врач не поедет в Хырдалан так как они могут выезжать только в пределах обслуживаемого района. Поговорила с заведующим отделением, он сказал то же самое. На вопрос «может ли Дмитрий в дальнейшем рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь в поликлинике?», они ответили, что «бесплатно обслуживаются граждане только с 1 и 2 группой инвалидности». Созвонилась с Махлугой Керимовой, та сказала, что «действительно, никто не поедет. Напишите письмо, может что-то сделают в Фонде». Заведующий отделением поликлиники считает, что лучше нам обратиться в церковь, а Керимова посоветовала пойти в Русскую общину», — сообщила Иорина.

Ранее она спрашивала в Русской общине, но там не выразили желания помочь Данилову сказав, что не имеют возможности. B Бакинском Католическом храме есть свой приют где-то на Зыхе, но он заполнен, свободных мест нет.

Наталья прошла не все круги ада в желании помочь чужому человеку, но круги, похоже, замыкаются.