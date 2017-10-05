Может ли Государственный таможенный комитет объяснить, по какой причине новозеландское масло в Баку продается за 18-19 манат, а в Тбилиси за 10-11 манат, написал на своей странице в социальной сети «Facebook» экономист Натиг Джафарли, в ответ на заявление Госкомтаможни об отсутствии монополии на ввоз в страну сливочного масла.

Таможенный комитет распространил сообщение, в котором отмечается, что рост цен на масло не связан с таможенными пошлинами, так как ни каких изменений в пошлинах в последнее время не было.

Bместе с этим комитет опровергает также сообщения о монополии в этой сфере, заявляя, что ввозом в страну сливочного масла занимаются 51 компания.

«B прошлом году килограмм масла ввозилась за 3,39 долларов, в этом году за 4,28 долларов. Повышение связано с ростом цен на масло на мировых рынках», сказано в сообщении Госкомтаможни.

Н.Джафарли в свою очередь отметил, что если масло ввозится в страну за 4,28 долларов, то есть за 7,2 манат, то с прибавлением логистических расходов оно должно стоить 9,75 манат за килограмм.

«А почему масло продается за 18 манат? Где это видано, чтобы торговая надбавка была стопроцентной?», задается вопросом эксперт.

Касаясь 51 компаний, занимающихся импортом масла в страну, Н.Джафарли подчеркнул, что если эти компании принадлежат 3-4 лицам, то это уже монополия. Он сообщил, что в Грузии ввозом масла занимаются более тысячи юридических и физических лиц, в результате чего формируется конкурентоспособный рынок.

«Таможенный комитет, почему жители приграничных регионов стараются для личного потребления ввозить масло в страну из России, Грузии, Ирана? Ответ прост — потому, что там цена ниже чем у нас. А наши таможенники не позволяют им провести чрез границу 5-6 килограмм масла. Философией таможни является защита рынка, служить гражданам, а не содействие группе людей для их обогащения», цитирует слова эксперта «Туран».