В парке Зарифы Алиевой в Хатаинском районе бездомные собаки напали на 7-летнего ребенка.

Как передает Qafqazinfo, в парк пришла женщина с двумя дочерьми. Пока она гуляла с 3-х летней дочерью, ее старшая дочь Сафия Мирзаева играла за деревьями. Внезапно находившиеся в парке бездомные собаки набросились на Сафию и укусили за правую ягодицу. Ребенок был доставлен в поликлинику.

Как сообщили в детской поликлинике №4, состояние ребенка нормальное, но она очень испугалась и испытала шок. Ребенку оказали помощь и направили на прививки от бешенства в поликлинику №9.

Девочка является ученицей школы №63.