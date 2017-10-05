Федерация профессионального бокса будет создана в Азербайджане, заявил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, передает Интерфакс-Азербайджан.

«Мы обсудили с президентом Ильхамом Алиевым вопрос создания Федерации профессионального бокса в Азербайджане. WBC окажет поддержку развитию профессионального бокса в Азербайджане», — подчеркнул М.Сулейман в четверг на пресс-конференции в Баку.

По его словам, Азербайджан стал 166-м членом WBC.

«Мы хотим, чтобы в Азербайджане проводились бои по версии WBC. Мы уверены, что через три года чемпионом мира станет воспитанник азербайджанской школы профессионального бокса», — сказал президент WBC.

М.Сулейман подчеркнул, что члены WBC будут активно представлять Азербайджан во всем мире.

«Представители WBC будут посланниками доброй воли и представлять Азербайджан в различных странах», — отметил он.