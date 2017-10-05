В Баку со 2 по 6 октября при поддержке Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджана, ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL), Межгосударственного Совета по авиации и использованию воздушного пространства и Межгосударственного Авиационного Комитета (МАК) проходит десятое совещание Европейской региональной экспертной группы по безопасности полетов Международной организации гражданской авиации (ICAO).

На конференции приняли участие порядка 65 специалистов из 15 государств и пяти международных и региональных организаций (ICAO, IAC, EASA, IATA, EUROCONTROL), а также представители крупнейших авиационных производителей – Boeing и Airbus.

В рамках работы Совещания в первые два дня состоялись практические семинары по таксономии и безопасности полетов.

По итогам первых дней конференции были одобрены результаты работы группы и запланированы дальнейшие пути реализации инициатив в области безопасности полетов на региональном уровне.

С докладами выступили представители авиационных властей Азербайджана, ICAO, IATA, IAC, Евроконтроля и другие официальные лица.

Группа IE-REST была создана в 2013 году по инициативе Европейского и Североатлантического бюро ICAO. Ее основной целью является разработка и поддержка инициатив и мероприятий по повышению уровня безопасности полётов. В настоящее время такие мероприятия реализуются посредством совместных усилий региональных и международных организаций, регулирующих органов, авиакомпаний и производителей воздушных судов.