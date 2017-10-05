Информационные бизнес-презентации туристического потенциала Азербайджана по городам России стартуют 9 октября, сообщает информационная служба компании Tour a Vent.

«Информационные бизнес-презентации в рамках роад-шоу по городам России, на которых будет рассказано о туристическом потенциале Азербайджана, стартуют 9 октября и пройдут в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Казани», — передает «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно информации компании, в каждом городе состоится образовательная бизнес-презентация Азербайджана как популярного туристического направления. Организатор мероприятия – первый туроператор по Азербайджану, представительство Министерства культуры и туризма Азербайджана в России, компания Tour a Vent.

«Цель роад-шоу – раскрытие туристического потенциала Азербайджана и спектра возможностей туризма в регионах Азербайджана для российских туристов, привлечение к сотрудничеству представителей туристического бизнес-сегмента России», — говорится в информации.

Компания отмечает, что с презентациями роад-шоу выступят туристический центр «Шахдаг», сети отелей Qafqaz и Absheron Hotel Group, отели Fairmont, Rixos, Naftalan Qashalti и другие.