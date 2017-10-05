ООО «MİDA» при Государственном агентстве жилищного строительства подписало с компанией «Merkuri-İnşaat» договор на строительство двух жилых зданий в Ясамальском жилом комплексе.

Как передает Туран, этим практически завершен отбор компаний по строительству 29 социальных домов в этом городке.

Стоимость договора составила 6 млн. 157,9 тыс. манат. ООО «Merkuri-İnşaat» выступает в этом проекте в консорциуме с компанией «Conco».

ООО «MİDA» также заключило последний договор по прокладке коммуникаций. ООО «Qaz Oil Building» проведет все трубные линии газоснабжения в Ясамальском жилом комплексе.

Работа и в Говсанком жилом комплексе находится пока на уровне проектирования. Подписан соответствующий договор с ООО «Проектный институт Университета архитектуры и строительства Азербайджана». Стоимость этих работ оценена на сумму 397 тыс. манат.