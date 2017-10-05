Действующий с 2015 года и официально проводящий тесты İELTS World Language Center продолжает создавать новые образовательные возможности для азербайджанской молодежи. В соответствии с новым проектом, стартующим 4 ноября, студенты получат возможность наряду с изучением иностранных языков с получившими образование за границей профессиональными учителями в свободное время пользоваться LANGUAGE CAFE (языковое кафе), сообщила пресс-служба Центра.

Кроме того в Центре, который осуществляет мечту молодежи учиться за границей и получать там стипендию, предусмотрено регулярное проведение семинаров, образовательных выставок и тренингов. Пригласивший в нашу страну иностранных специалистов World Language Center создал большую библиотеку, состоящую из книг по изучению иностранных языков, чтобы молодежь могла изучить иностранные языки за короткое время. В скором будущем в пользование молодежи будет предоставлен собственный издательский дом Центра.

В информации пресс-службы Центра отмечается, что Центр, который станет первой многофункциональной образовательной экосистемой Азербайджана, будет служить молодежи также культурным центром, языковым кафе, курсами по изучению иностранных языков, официальным тестовым центром, центром по получению образования за границей и издательским домом.