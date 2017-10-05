6 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Утром и вечером местами ожидаются дожди. Подует умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-12°, днем 16-19°, в Баку ночью 9-11°, днем 16-18° тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 45-50%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Утром местами будет туман. Подует временами порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-12°, днем 16-21°, в горах ночью 1-4°, днем 6-11° тепла.