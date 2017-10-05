После дождя столицу парализовало

Коррупционные игры в ОАО «Азерсу» в очередной раз дали свои плоды. 4 октября в Баку просела недавно отремонтированная дорога, по счастливой случайности в это время на дороге не было автомобилей, и никто не пострадал. Однако на ул. Мехди Аббасова в Низаминском районе образовалась огромная яма глубиной около двух метров, и на ремонт дороги понадобится много времени и средств.

Как сообщил пресс-секретарь ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, дорога просела из-за канализационного коллектора:

«Сегодня (вчера – ред.) утром просела дорога на ул. Мехди Аббасова, образовалась яма глубиной около 2-х метров. Наши сотрудники прибыли на место происшествия, выяснилось, что под землей проходит канализационный коллектор. Так как срок эксплуатации этого коллектора уже истек, он разрушился, и канализационные воды размыли почву под асфальтом, в результате дорога просела. Немедленно были проинформированы соответствующие органы, на место были привлечены сотрудники ОАО «Азерсу». В настоящее время проводятся работы по восстановлению коллектора. Дорога временно закрыта, водители могут воспользоваться ул. Бакира Чобанзаде и Азера Манафова. Как только завершится ремонт коллектора, мы перейдем к работам по восстановлению дороги».

Если учесть выделяемые «Азерсу» из госбюджета миллионы, а также кредиты от международных организаций, то сейчас на центральных проспектах Баку не должно было оставаться коллекторов с истекшим сроком эксплуатации. Но после каждого дождя возникают проблемы, указывая на то, сколько денег было «распилено».

Наряду с коммунальными проблемами Баку, «Азерсу» работает с убытками. В 2016 года долг ОАО «Азерсу» международным финансовым институтам составил 167, 434 млн. манатов. Объем кредитов, привлеченных от Минфина, составил 38,939 млн. манатов, а долги местным банкам — 215,555 млн. манатов (в 2015 году — 193,116 млн. манатов). Задолженность «Азерсу» по кредитам и долговым обязательствам в 2016 году составила 421,929 млн. манатов, что по сравнению с 2015 годом больше на 66,724 млн. манатов.

Убытки «Азерсу» за прошлый год составили 612,921 млн. манатов. В 2015 году эта цифра составляла 550,660 млн. манатов.

Отметим, что этой структуре выделяются крупные средства из госбюджета. Только за этот год «Азерсу» были выделены миллионы манатов на проведения водопроводных и канализационных линий.

Так, президент Ильхам Алиев в целях продолжения работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации в поселках Бина, Мардакян, Шаган и Шувелан Хазарского района города Баку выделил ОАО «Азерсу» 5,78 пять миллионов семьсот восемьдесят тысяч манатов.

Кроме того, в целях продолжения работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации в поселке Бинагади Бинагадинского района города Баку, поселках Мехдиабад и Новханы Абшеронского района, выделил «Азерсу» четыре миллиона манатов.

Эти указанные распоряжения главы государства были подписаны в августе текущего года.

Также, согласно распоряжению президента от 13 января 2017 года и 17 марта 2017 года, ОАО «Азерсу» были выделены субсидии в размере 149,5 млн. манатов и 14 млн. манатов соответственно.

Об этом говорится в консолидированном финансовом отчете ОАО «Азерсу» за 2016 год. В документе подчеркивается, что субсидии предусмотрены для строительства текущих инфраструктурных проектов и усовершенствования систем водоснабжения. Кроме того, согласно распоряжению Кабмина от 18 апреля 2017 года, для строительства текущих инфраструктурных проектов проведение технического ремонта, «Азерсу» была выделена финансовая помощь в размере 14,7 млн. манатов.

Последние 14,7 млн. манатов были выделены на реализацию 13 проектов по строительству канализационных коллекторов: вдоль проспекта Зии Буниятова, улицы Алияра Алиева в Наримановском районе, строительство коллекторов для регулирования уровня воды в озере Беюкшор, строительство коллекторов вдоль Бинагадинского шоссе, улицы Дадаша Буниятзаде в Ясамальском районе, также для строительства коллекторов на территории Сабунчинского района, строительство коллекторов для регулирования уровня воды в озере в поселке Мехеммеди, озере Ташагыл, строительство коллекторов для отвода дождевых вод вокруг городка «Шуша» в Сабунчинском районе, строительство коллекторов на территории Раманинского молочного совхоза, вдоль улицы Ахмеда Джамиля в Ясамальском районе, вдоль улицы Юсифа Сафарова и Кязымаги Керимова в Хатаинском районе.

Наблюдаемый потоп в Бинагади во время последнего дождя говорит о том, что и эти миллионы стали жертвой коррупции.

Если посмотреть на то, сколько денег было выделено «Азерсу» на обновление систем водоснабжения и канализации, то сейчас в Баку и на Абшероне не должно было остаться старых коммуникационных линий. Куда же делись эти деньги, что после каждого дождя мы наблюдаем потоп на дорогах на основных улицах?

Экономический эксперт Натиг Джафарли дал комментарий на эту тему газете «Ени Мусават». Он отметил, что хотя за последние годы «Азерсу» и были выделены миллиарды, но структура все еще работает с убытками из-за неэффективной траты этих средств:

«Помимо средств, выделенных напрямую из госбюджета, ОАО «Азерсу» получил и косвенные средства. Кроме выделенных из госбюджета на ремонт канализационных линий средств, была выделена помощь от международных финансовых структур на сотни миллионов долларов. В реализация этих проектов были большие проблемы. Речь идет о миллиардах долларов. Если рассмотреть последние 10 лет, то объем выделенных средств превысит 5 миллиардов. Помимо крупного объема средств, речь идет о качестве работ. В Азербайджане никого не удивляет коррупция в бюджетных тратах. На наряду с коррупцией большие проблемы вызывает и некачественное проведение работ. В советское время во многих местах в Баку для дождевых вод были построены отдельные линии, большинство из которых в последствии были ликвидированы или присоединены к канализационным линиям. Это создает большие проблемы, когда выпадает много осадков эти линии не справляются, в результате город затапливает. Все это является результатом непрозрачного управления, не проведения тендеров должным образом и коррупции. Несмотря на то, что ОАО «Азерсу» является монополистом, оно также работает с дотациями, время от времени его налоговое задолженности и долги другим находящимся под контролем государства монополистам списываются. Ему выделяются средства из госбюджета, привлекаются зарубежные кредиты. Несмотря на все это, эта госструктура работает очень неэффективно и с убытками».

Все это говорит о том, что монополиста «Азерсу» пора приватизировать. Эта расхищающая госбюджет структура, бездействие которой у нас перед глазами, может принести определенную пользу государству только путем приватизации.

Напомним, что главой «Азерсу» является Горхмаз Гусейнов. Он управляет структурой с 16 февраля 2011 года. Он обвиняется в том, что за этот период не смог ничего изменить в водном хозяйстве. Он из тех чиновников, чье имя чаще всего склоняется в СМИ в связи с коррупцией. Однако до сих пор он не сделал никакого заявления по поводу написанного о нем. Ответит ли когда-нибудь перед законом обвиняемый в расхищении государственных миллиардов Горхмаз Гусейнов? Видимо, он не обращает внимания ни на законы, ни на общественное порицание.