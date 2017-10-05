«Разграбление Арменией собственности на оккупированных территориях Азербайджана, эксплуатация ею природных ресурсов, уничтожение и присвоение принадлежащих азербайджанскому народу материально-культурных ценностей, неудачная попытка изменить демографическую ситуацию и другие незаконные действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права, в том числе обязательств, взятых Арменией по Женевской конвенции».

Об этом АПА заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он сказал, что присвоение Арменией на оккупированных территориях Азербайджана исторического христианского наследия и храмов албанцев, построение церкви в оккупированном Джабраилском районе, в котором никогда не проживали армяне, являются умышленным приданием конфликту религиозной окраски, препятствием урегулированию конфликта в соответствии с предложениями, выдвинутыми посредством посредничества сопредседателей Минской группы ОБСЕ: «Особое усердие в этом незаконном и далеком от религиозных ценностей процессе армянских религиозных деятелей вызывает глубокое сожаление. Осуществляемые Арменией и армянской церковью подобные действия не только противоречат международному гуманитарному праву, но и не соответствуют Евангелию и основным принципам христианства, которое как и другие небесные религии учит миру, уважению к собственности других и недопущению агрессивных действий. Вопрос в связи с этим провокационным действием Армении будет поднят в рамках международных организаций».

Отметим, армяне провели церемонию открытия церкви святой Марии, построенной в оккупированном армянами Джабраилском районе Азербайджана.

Церковь построена на средства, выделенные Григорием Мовсесяном.