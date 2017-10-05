

Ереванская газета «Грапарак» пишет со ссылкой на свои источники, что пока армянский истеблишмент, затаив дыхание, ждет октябрьского визита в Ереван Дмитрия Медведева, во время последнего заседания ЕАЭС в Москве из уст Дмитрия Анатольевича были озвучены довольно интересные мысли об отношениях ЕАЭС – Иран: «Иран получит от нас все, однако не даст ничего».

Напомним, Иран выразил желание войти в экономическую зону ЕАЭС, создав через Армению мост – транзитный путь к странам ЕАЭС.

«По мнению большинства экспертов, проблема обусловлена тандемом Турция – Азербайджан, во вступлении которых в ЕАЭС Россия больше заинтересована. Дело в том, что Турция заявила России: в тот момент, когда Армения выйдет из ЕАЭС, мы вступим в ЕАЭС. Кстати, по мнению многих, Дмитрий Анатольевич доставляет себе неудобство и приезжает в Ереван вовсе не для того, чтобы показать Турции насколько «стратегическим» является его партнерство с Арменией, а чтобы попытаться понять, есть ли возможность и в этот раз предотвратить подписание соглашения об ассоциации Армения – ЕС», — пишет газета.