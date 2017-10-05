В результате наблюдавшихся в последние дни интенсивных дождей были затоплены частные жилые дома и приусадебные участки на некоторых территориях Лянкяранского и Астаринсокго районов.

Согласно сообщению МЧС Азербайджана, ливни повлекли повышение уровня воды в реках Лянкяранчай и Астарачай. В целях устранения последствий неблагоприятных погодных условий задействованы живая сила и техника Государственной службы пожарной охраны, Войск гражданской обороны, Госслужбы по надзору за судами малого водоизмещения и спасения на водах, а также Южного регионального центра МЧС.

«Начиная с ночи 4 на 5 октября спасатели МЧС эвакуировали 367 граждан, оказавшихся в экстремальной ситуации из-за непогоды. Дополнительная информация о спасательных работах будет предоставлена по мере ее поступления», — сказано в сообщении МЧС.