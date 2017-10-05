Украинская Пограничная служба запретила въезд в страну десяти гражданам Грузии, которые принимали участие в попытке прорыва бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили.

Кроме того, шести грузинам аннулировали разрешения на временное проживание в Украине.

Погранслужба установила и идентифицировала 350 участников событий на КПП, 41 человек из которых незаконно пересек границу, передает Sputnik Грузия.

Напомним, самого Саакашвили Пограничная служба Украина обвинила в незаконном пересечении границы 10 сентября и обратилась в прокуратуру. Мостиский районный суд Львовской области признал его виновным и назначил штраф в размере $130.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда экс-президент Грузии находился в США. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении.