Президент Ильхам Алиев планирует принять участие в ноябрьском саммите «Восточное партнерство» в Брюсселе. Об этом он сообщил в среду на встрече с делегацией комитета по политике и безопасности Евросоюза.

«Благодарю за приглашение принять участие в саммите по «Восточному партнерству». Я получил это приглашение от президента Туска в феврале и сообщил, что однозначно приму участие в саммите. Думаю, присутствовать там очень важно», — сказал И. Алиев. Он подчеркнул, что «Азербайджан с самого начала поддержал программу Евросоюза «Восточное партнерство».

«Я лично присутствовал на первом саммите «Восточного партнерства» и принимал участие во всех саммитах, кроме последнего. <…> Сегодня нет оснований для того, чтобы обходить это важное заседание. Словом, мы возлагаем большие надежды на него», — отметил президент.

В то же время И. Алиев высказался за индивидуальный подход к государствам — участникам «Восточного партнерства». «Применение более индивидуального подхода к странам с самого начала составляло основу нашей позиции», — подчеркнул он.

По его словам, ранее такой подход Азербайджана «не был воспринят позитивно». «Напротив, порой мы подвергались нападкам, нас обвиняли как сторону, требующую какой-то специальной договоренности. Это не так, на самом деле мы хотели наладить особый контакт с Еврокомиссией. Начало активных переговоров по соглашению свидетельствует о том, что данный подход начинает преобладать, это хорошо», — добавил Алиев.

«Что касается подхода к конфликту, в частности, наши ожидания от саммита «Восточного партнёрства» заключаются в том, чтобы Европейская комиссия демонстрировала единый подход ко всем существующим конфликтам на постсоветском пространстве. В противном случае, мы справедливо воспримем это как подход двойных стандартов. По этой причине, в тексте итоговой декларации по Нагорному Карабаху очень важно четкое выражение вопроса о территориальной целостности.

Мы считаем, что границы страны не могут быть изменены без согласия ее руководства и народа», — сказал он.