Парламент Армении ратифицировал соглашения об армяно-российской объединенной группировке войск.

Как сообщают армянские СМИ, за ратификацию проголосовали 87 парламентариев, против — 7.

Объединенную группировку составляют органы управления и войска вооруженных сил сторон, а также другие войска, воинские формирования и органы сторон, развернутые в регионе в период непосредственной угрозы агрессии или в военное время для отражения возможной агрессии и спланированные к применению под единым командованием, по единому замыслу и плану.