Израильтяне, турки, египтяне и иорданцы уже проторили дорогу в Кремль в надежде, что «новый хозяин Ближнего Востока» Владимир Путин защитит их интересы и решит их проблемы, пишет Bloomberg. Теперь на очереди король Саудовской Аравии Салман, который первым из саудовских монархов посетит Москву в ближайший четверг. Главная цель его визита — «усмирить» Иран, который является близким союзником России и кровным врагом большинства стран Персидского залива, говорится в статье.

До недавнего времени все эти лидеры ездили «решать свои проблемы» только в Вашингтон, однако сейчас американское влияние в ближневосточном регионе заметно ослабло и Россия добилась некоторых успехов, отмечает Bloomberg. Об этом свидетельствуют и итоги российской военной операции в Сирии, которая укрепила позиции президента Башара Асада, несмотря на настойчивые заявления Америки о необходимости его ухода. «Это изменило ситуацию и соотношение сил на Ближнем Востоке. Путин добился успеха и превратил Россию в решающий фактор на Ближнем Востоке. Вот почему ближневосточные визитёры нескончаемым потоком едут в Москву», — заявил в интервью Bloomberg Деннис Росс, возглавлявший ранее американские делегации на ближневосточных мирных переговорах и дававший рекомендации нескольким президентам США, начиная с Буша-старшего и кончая Обамой.

Однако успех порождает свои собственные проблемы, подчёркивается в статье: «Противоречащих друг другу требований становится все больше, и Москве будет очень нелегко удовлетворить всех визитёров». Об этом предупреждает и Росс: «Чем больше пытаешься договориться со всеми сторонами, тем больше убеждаешься, что это очень сложная игра».

Во времена холодной войны Москва обладала довольно большим влиянием на Ближнем Востоке, вооружая арабские государства, боровшиеся против Израиля. Но её влияние исчезло вместе с крахом коммунизма, и когда Соединённые Штаты вторглись в Ирак, чтобы свергнуть Саддама Хусейна, Россия оказалась в роли стороннего наблюдателя и могла лишь протестовать, пишет Bloomberg. Однако в 2013 году ситуация начала меняться, когда США под руководством Обамы решили не нападать на Асада, хотя большинство ближневосточных союзников Америки были твёрдо убеждены, что сирийский президент «должен уйти». Они испытали «глубокое разочарование», когда Америка отказалась использовать свою военную мощь, чтобы заставить Асада покинуть свой пост, а два года спустя Путин направил свои войска и авиацию на защиту сирийского диктатора, говорится в статье.

Влияние России в ближневосточном регионе усилилось из-за того, что «Обама позволил ей это сделать», уверен профессор филиала университета имени Короля Фейсала в Джидде Халед Батарфи: «К сожалению, Обама увёл Америку с Ближнего Востока». И такую точку зрения разделяют очень многие, отмечает автор. В частности, в прошлом месяце об этом резко заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который на протяжении нескольких лет убеждал американцев начать военные действия против Асада: «Переговоры с США не могли дать никаких результатов», — подчеркнул он. Поэтому теперь Турция присоединилась к России и Ирану, и совместными усилиями они разработали план по деэскалации конфликта.

«Это дало результат», — заявил Эрдоган. Всего два года тому назад разногласия между Путиным и Эрдоганом, казалось, дошли «до точки кипения» после того, как турецкие военные сбили российский самолёт на сирийской границе. Однако не далее как в прошлую пятницу российский президент лично прилетел в Анкару, чтобы поужинать вместе со своим турецким коллегой и «другом», который согласился купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400, несмотря на раздражение НАТО, констатирует Bloomberg.

В то время как саудовцы, финансировавшие группировки сирийской вооружённой оппозиции, которые ведут войну против Асада, сегодня тоже сотрудничают с Россией, уговаривая оппозицию объединиться и вступить в мирные переговоры, хотя это наверняка укрепит позиции и власть сирийского президента, говорится в статье. И хотя ближневосточное союзники Америки в целом приветствовали избрание нового американского президента и положительно отреагировали на жёсткие заявления Дональда Трампа в адрес Ирана, однако пока Трамп фактически продолжает в Сирии политику Обамы, сосредоточившись на борьбе с террористами, а не с Асадом. Таким образом, требования о смене режима в Сирии сейчас отошли на второй план, а приоритеты изменились, отмечает Bloomberg.

Саудовская Аравия и прочие страны Персидского залива призывают Россию ограничить роль Ирана в Сирии, где «Хезболла» и другие группировки шиитских боевиков при поддержке Тегерана выступают в качестве штурмовых отрядов в ходе наступления Асада. Однако «близкий к Кремлю источник»рассказал, что Путин не изменит свою позицию в отношении Ирана в угоду пожеланиям Саудовской Аравии, сообщается в статье. «России лучше всего не вставать ни на чью сторону. Это главный сигнал. Есть король, представляющий государства Персидского залива и обладающий большим геополитическим весом, и этот король едет в Россию. Россия должна принять это во внимание», — посоветовал в интервью Bloomberg политолог Абдулхалек Абдулла, работающий в ОАЭ.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который за последние полтора года уже четыре раза побывал в России, тоже не сумел изменить точку зрения российского лидера. В августе этого года Нетаньяху сказал Путину, что усиление Ирана в Сирии «недопустимо», а в сентябре заявил в интервью CNN, что иранцы пытаются «колонизировать» Сирию, чтобы «уничтожить нас и захватить Ближний Восток». Тем не менее, Россия ответила отказом на требование Нетаньяху создать в Сирии буферную зону шириной 60 километров, которая отделила бы иранские войска и отряды «Хезболлы» от израильской границы, предложив вместо этого создать 5-километровую «зону отчуждения», пишет Bloomberg со ссылкой на «осведомлённый московский источник».

Москва также отвергла требование Вашингтона сделать реку Евфрат разграничительной линией между сирийскими правительственными войсками и силами оппозиции, которые пользуются поддержкой США. И это привело к настоящей «гонке за захват территорий» у отступающих террористических формирований в этом стратегически важном и имеющем большие нефтяные запасы приграничном регионе, говорится в статье. Но хотя Россия не уступила в вопросе буферной зоны, у неё сохраняется определённое «взаимопонимание» с Израилем, отметил в интервью Bloomberg Андрей Кортунов, генеральный директор созданного Кремлём Российского совета по международным делам. В то же время Москва весьма успешно продолжает поддерживать контакты с разными сторонами, включая Иран, Саудовскую Аравию и палестинцев, констатирует директор ближневосточного отдела в Eurasia Group Айхам Камиль.

В частности, Россия вместе с Египтом выступает в качестве посредника, пытаясь положить конец длящемуся уже 10 лет внутрипалестинскому конфликту и урегулировать раскол между ФАТХ и ХАМАС. Путин также пригласил в Москву противоборствующие ливийские группировки, сделав это после того, как другие страны не сумели добиться успеха в достижении мира в этой стране, напоминает Bloomberg. Россия также стала ведущим инвестором в Иракском Курдистане, где находятся большие запасы нефти, и одной из немногих мировых держав, которая не стала осуждать проведённый там недавно референдум по вопросу независимости, отмечается в статье.

В экономическом плане борьба за влияние на Ближнем Востоке кажется «неравной», учитывая, что американский ВВП сейчас в 13 раз больше российского, пишет Bloomberg. Однако это далеко не всегда является решающим фактором, уверен российский дипломат Александр Зотов, который с 1989 по 1994 год работал послом России в Сирии: «Иногда бывает так, что на ринг выходят два боксёра: один огромный, с бугристыми мускулами, а второй маленький, но юркий, обладающий более совершенной техникой боя».

Россия начала усиливать свои позиции на Ближнем Востоке, когда американские политические руководители стали активно заниматься Азией, а американское общество устало от ближневосточных войн, что признают и Обама, и Трамп, пишет Bloomberg. «Вашингтон по-прежнему является незаменимой силой в этом регионе. Но его преданность традиционным альянсам ослабевает, из-за чего региональные лидеры стараются подстраховаться и ищут запасные варианты. Сегодня все взоры обращены на Кремль», — заключил интервью Bloomberg Айхам Камиль. Об этом информирует ИноТВ.