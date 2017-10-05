В Минобороны России заявили, что после удара ВКС РФ лидер международной террористической организации «Джабхат ан-Нусра» Абу Мухаммед аль-Джуляни впал в кому.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Уничтожение ВКС России командования «Джабхат ан-Нусры» и впадение, по полученной информации, в кому лидера Абу Мухаммеда аль-Джуляни вызвало замешательство среди террористов по всей провинции Идлиб», — цитирует его RT.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении в ходе спецоперации в Сирии командования международной террористической организации «Джабхат ан-Нусра».

Сообщалось, что главарь группировки получил множественные тяжёлые осколочные ранения и лишился руки.