Новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шофер побывал в Нагорном Карабахе.

Как сообщают армянские СМИ, в Ханкенди он встретился с главой сепаратистского режима Бако Саакяном. Кроме того, американский сопредседатель встретился с «министром обороны» карабахских сепаратистов Левоном Мнацаканяном.

Напомним, что сопредседатель МГ ОБСЕ от США проводит ознакомление с ситуацией в регионе.

Сопредседатели МГ ОБСЕ проведут официальные встречи в Ереване 6 октября и в Баку — 7 октября. Посредники в ходе визита обсудят повестку планирующейся предстоящей встречи президентов Азербайджана и Армении.