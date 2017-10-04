Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал фотографию с могилы российского олигарха Борис Березовского, который похоронен на кладбище Бруквуд в Великобритании. Об этом пишет российское издание «Дождь».

Так выглядит могила Бориса Березовского через 4 года после его гибели https://t.co/CzoREwCA6Z pic.twitter.com/0BCt0UF13G — Алексей Венедиктов (@aavst) 4 октября 2017 г.

«Семья, друзья, бывшие партнеры по бизнесу, люди, пришедшие к власти, благодаря ему – вы где?», — написал Венедиктов в своем telegram-канале, отметив, что могила выглядит заброшенной. Судя по фотографии, на могиле стоит тот же крест, который установили в 2013 году.

Похороны Березовского состоялись в мае 2013 года. Церемония прошла в тесном семейном кругу и на нее не были приглашены журналисты, писала русская служба «Би-би-си» со ссылкой на совладелицу кладбища Диану Холлидей. Один из гостей рассказал тогда, что на похоронах присутствовали 60 человек.

«Он похоронен, похоронен хорошо. Семья довольна тем, как все прошло. Были дети, внуки, внуки укладывали венки, было очень трогательно. Было так, как хотели родственники и, главное, как хотела его мама, очень просто и тихо», — рассказал РИА Новостям зять Березовского Егор Шуппе.

Березовский был найден мертвым в доме его бывшей жены в графстве Беркшир недалеко от Лондона в марте 2013 года. Полиция тогда заявила, что у них нет оснований полагать, что смерть была насильственной. Вероятной причиной назвали повешение, но по итогам расследования полиция сообщила, что установить обстоятельства смерти бизнесмена достоверно невозможно из-за нехватки улик.