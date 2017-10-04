Об этом заявила директор Института профессионального развития работников образования при Министерстве образования Вяфа Ягублу в ходе приуроченной к Дню учителя пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnk Азербайджан.

По ее словам, Министерство образования проводит целенаправленную работу по повышению авторитета профессии учителя. По всей стране было проведено диагностическое оценивание, что привело, в свою очередь, к повышению зарплат учителей, также были введены новые правила приема учителей на работу. На пять тысяч вакантных мест в этом году подали документы около 40 тыс. желающих.

В свою очередь эксперт в сфере образования Малахат Муршудлу так же согласна, что в результате проводимых со стороны Минобразования реформ, интерес к профессии учителя возрос. Причиной тому является объективные и прозрачный отбор, проводимый на вакантные места, что бесспорно приводит к доверию со стороны общественности.

По ее словам, однако остаются проблемы, которые необходимо решить.

М.Муршудлу считает, что для того, чтобы учителя более ответственно относились к своим обязанностям, им должен быть придан статус госслужащего, а также повышена зарплата.

Другой эксперт в сфере образования Надыр Исрафилов считает, что на понижение авторитета учителя за последние 10 лет повлиял ряд факторов, а именно – низкие зарплаты, слабая инфраструктура по повышению профессионализма учителей, а также СМИ, которые порой своими некорректными выражениями унижают эту благородную профессию.

Однако, по его словам, после утверждения Госстратегии по развитию образования в Азербайджане, ситуация стала меняться и Министерство образования взяло под чуткий контроль данный вопрос.