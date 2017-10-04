Приезд делегации комитета по политике и безопасности Совета ЕС из Баку в Ереван наделал шум в Армении.

Дело в том, что делегация летит чартерным рейсом из Бакинского аэропорта имени Гейдара Алиева в ереванский аэропорт «Звартноц». В этой связи на сайте «Звартноца» появилось оповещение о направляющемся из Баку самолете. Это оповещение вызвало бурный интерес и недоумение среди армянских СМИ.

По информации Новости Армении – NEWS.am, чартерным рейсом в Ереван прибывает делегация комитета по политике и безопасности Совета ЕС. В Баку делегация провела встречи, встретилась с главой МИД АР Эльмаром Мамедъяровым.