Капитан сборной Азербайджана по футболу Рашад Садыхов высказал свое мнение по поводу своего преемника в национальной команде, сообщает azerisport.com.

«Мне много раз задавали вопрос о том, кто может занять мое место. Есть достойные кандидатуры, которые могут это сделать. Впереди много игр, где они смогут показать себя. Впервые я хотел уйти из сборной после поражения от Хорватии 0:6, но там не было представителей СМИ. Потом мы поговорили с Робертом Просинечки и он помог мне с мотивацией. Я сыграл 100-й матч, и снова Просинечки остановил меня, не дав уйти. Я не сожалею, что остался в сборной. Ведь провел интересный цикл. У нас был хороший шанс выйти в следующий этап ЧМ, были хорошие эмоции. После матча с североирландцами Просинечки уговорил меня, чтобы я не ушел. Теперь я считаю, что пора уходить. Надо сборной готовиться к ЕВРО-2020. Следующим капитаном будет Рахид Амиргулиев. Желаю ему удачи, как и Роберту Просинечки».