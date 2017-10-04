Сегодня парламент Армении 7 голосами «за», 81 голосом «против», при отсутствии воздержавшихся отклонил проект оппозиционной фракции «Елк» о формировании временной комиссии для рассмотрения вопроса о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Армянский интернет-портал azatutyun.am отмечает, что в пользу проекта проголосовали только члены фракции «Елк».

На прошлой неделе постоянная комиссия НС по внешним связям обсудила этот вопрос и дала отрицательное заключение, однако автор предложения, оппозиционная фракция «Елк», воспользовавшись возможностью, предоставленной по новому закону о регламенте, сочла вопрос создания временной комиссии неотложным и внесла его на внеочередные слушания на пленарном заседании.

Представитель фракции «Елк», бывший премьер-министр Армении Арам Саргсян отметил, что для них голосование парламентского большинства было ожидаемо. По его словам, во время обсуждения аргументация представителей правящей Республиканской партии показала, что многие из них просто ставят под сомнение независимость и суверенитет Армении, говоря о том, что Армения не в состоянии защитить свои границы и дать отпор противнику без России.

Оппозиционер выразил убежденность в том, что власти страны, начиная с президента Сержа Саргсяна, и заканчивая министрами, делают все, чтобы угодить России и удержать власть.

«Наше министерство иностранных дел по всему миру служит интересам России и голосует так, как этого хочет МИД России. Наша энергетическая отрасль полностью российская… Надо спросить у премьер-министра, что у нас еще осталось как у государства, что мы не отдали россиянам?», — отметил Арам Саргсян.

По его словам, смехотворны заявления представителей власти о том, что положение Армении будет «страшным», если она выйдет из ЕАЭС. «Что, должно быть хуже, чем сейчас?» — заявил представитель оппозиционного блока. Как отметил Арам Саргсян, отток населения продолжается: люди уезжают в США, Европу, переводят туда свой бизнес. «А у кого нет такой возможности, те, кто не знает язык, у кого нет денег, вынуждены эмигрировать в Россию. И пока они там, мы вынуждены позволять России взваливаться нам спину, продавать оружие и боеприпасы Азербайджану, вести переговоры по нашей части с Турцией», — заявил представитель блока «Елк» Арам Саргсян.

Бывший премьер-министр подчеркивает, что в Армению не вкладываются инвестиции, и это, по его мнению, естественно, поскольку ни один европейский инвестор не будет инвестировать в Евразийский экономический союз, и у России сегодня недостаточно средств для инвестиций в Армению.

«Евразийской экономики как таковой не существует, в этих странах не работает закон, а существует воля действующих властей… В этих странах основные экономические секторы монополизированы, и ни одно третье лицо не может войти на рынок Армении, начиная с импорта кофе, сахара, медикаментов», — отметил Арам Саргсян.