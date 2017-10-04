Телеведущий Владимир Соловьев, получивший ТЭФИ как лучший интервьюер, объяснил критику Владимира Познера завистью к коллегам, которым досталась статуэтка, сообщает «Комсомольская правда».

«Судя по всему, демократия достигла максимального расцвета при Леониде Ильиче Брежневе, грудь которого украшали все виды возможных наград. А Владимир Владимирович Познер чувствовал бы себя комфортно, если бы на каждой премии ТЭФИ ему бы вручали все статуэтки», — считает он.

Соловьев полагает, что Познер был представителем узкого сообщества, «как ему казалось, демиургов, определяющих судьбы людей на телевидении, и по окончанию телесезона считающих себя вправе решить, кто хорош, кто плох».

Лауреат ТЭФИ уверен, что Познер не может смириться с тем, что премия перестроилась и времена, когда заслуги телевизионщиков оценивало «небольшое количество телеакадемиков, многие из которых не имели никакого отношения к академии», ушло.

Ранее Познер обратился к организаторам ТЭФИ с просьбой сменить название конкурса и отказаться от статуэтки «Орфей» в качестве приза. Он напомнил о своем обещании, данном автору статуэтки Эрнсту Неизвестному, о том, что выбор финалистов и победителей ТЭФИ будет демократичным. Если «демократия выбора получателей «Орфея» не будет соблюдаться», Познер обещал приложиться все усилия для того, чтобы статуэтку больше не вручали.