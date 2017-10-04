Аскольд Запашный, знаменитый цирковой исполнитель, привезший свой цирк в Азербайджан, рассказал «Вестнику Кавказа» о своих впечатлениях от Баку и о программе, которую смогут в скором времени увидеть бакинцы. В первую очередь он отметил, что бывал в Баку неоднократно ребенком, но ни разу еще ему не приходилось выступать в столице Азербайджана. «Я в восторге от Баку! Местное гостеприимство нас очень радует», — признался циркач.

«Мы еще ни разу не показали цирковое шоу в Азербайджане, и для нас это большая честь. Мы приложили все усилия, чтобы программа у нас была запоминающаяся. Далее этот цирк мы будем показывать в Турции и в Грузии, а зимой вернемся на площадку в Москве. В Баку мы покажем шоу мирового уровня с более чем 70 исполнителями – воздушными гимнастами, акробатами, жонглерами, которые покажут невероятное шоу инопланетян. То есть, в отличие от других представлений, у нас будет театрализованный спектакль с сюжетной линией и главными героями», — поведал Аскольд Запашный.

По его словам, труппа хотела бы показать этот цирк во всех странах мира. «И не по коммерческим соображениям, а с точки зрения распространения нашего искусства и желания показать, что русский цирк прекрасен и, как и любое другое искусство, характеризует нас по-настоящему. Многие вопросы сейчас политизируются, люди относятся к этому с раздражением, и в эпоху, когда намеренно разжигается противостояние между религиями и странами, искусство является катализатором всего. Поэтому у нас искреннее желание делиться тем, что мы добились, отдавая всю свою жизнь этому великому и красивому искусству», — заявил он.

«Сейчас мы представляем брендированный русский цирк, что немаловажно, соответствующий общемировым критериям. Мы не отделяем себя от другого мира и хотим доказать, что Россия – полноправный партнер в международных взаимоотношениях, что мы не пытаемся кичиться, будто мы лучше всех, а стремимся быть дружелюбными, конкурентоспособными суперпрофессионалами. В рамках этих целей цирк меняется, и мы помогаем ему меняться. Мне кажется, что если все пойдет по нашему плану, то это будет не только не ренессанс циркового искусства – будет мощный прогресс как для цирка, так и для международных отношений, для страны в целом. И для людей в принципе, что тоже важно», — выразил уверенность Аскольд Запашный.

Ожидания от выступления в Баку у знаменитого циркача самые позитивные. «Я, во-первых, с уважением отношусь к бакинцам, во-вторых, первое выступление в новом городе – это для меня хороший вызов. Я очень искренне надеюсь на то, что бакинская публика будет открыта, и уверен, что зрители придут к нам с хорошим любопытством, а уйдут заряженные безумной энергией, потому что мы покажем действительно крутое шоу. И я жду, что у нас произойдет контакт, который родит хорошие, добрые взаимоотношения на многие годы вперед», — заключил он.