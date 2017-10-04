Пенитенциарная служба Минюста назвала причины перевода председателя правления ОАО «Международный Банк Азербайджана» Джахангира Гаджиева в штрафной изолятор.

Как сообщил АПА начальник по связям с общественностью службы Мехман Садыхов, в соответствии с законодательством каждому заключенному предоставляется право на телефонные разговоры: «Джахангир Гаджиев, сговорившись с одним из заключенных, вошел в комнату телефонных переговоров в тот момент, когда этот заключенный говорил по телефону. Говоривший по телефону заключенный передал трубку Джахангиру Гаджиеву, что является нарушением дисциплинарных правил. В соответствии с законодательством надзиратель, следящий за процессом телефонных переговоров, принял решение приостановить процесс, чем вызвал грубую реакцию со стороны Дж. Гаджиева. Дж. Гаджиев проигнорировал призывы о необходимости соблюдения порядка. Дж. Гаджиев и ранее допускал нарушения внутренней дисциплины, однако поскольку проведенные профилактические беседы не принесли результата, он был переведен в штрафной изолятор».

М. Садыхов добавил, что срок содержания Дж. Гаджиева в изоляторе уже завершился.

Отметим, бывший председатель правления ОАО «Международный банк Азербайджана» Джахангир Гаджиев, руководившие в разное время филиалом банка «Центральный» Анар Султанов и Юсиф Алекберов, бывший директор Центрального филиала Международного банка Ильгар Абдуллаев, бывший директор Транспортного филиала Международного банка Кянан Оруджев, глава филиала банка «Нариманов» Мамед Джахангиров, директор бакинского завода по обработке орехов Азад Джавадов обвиняются по статьям 179.3.1, 179.3.2 (присвоение в крупном размере, организованной группой), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог), 228.1 и 228.4 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов) УК АР.

Согласно приговору, Джахангир Гаджиев лишен свободы на 15 лет, Азад Джавадов на 10 лет и 11 месяцев, Юсиф Алекберов – на 7 лет и 6 месяцев, Ибрагим Гусейнов – на 6 лет и 5 месяцев.