Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ от 10 января 2017 года «О бюджете Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2017 год».

Как передает АПА, согласно указу, внесены изменения в ряд расходных статей бюджета Государственного нефтяного фонда. В результате изменений, расходные статьи бюджета выглядят следующим образом: