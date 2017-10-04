Как передает АПА, согласно указу, внесены изменения в ряд расходных статей бюджета Государственного нефтяного фонда. В результате изменений, расходные статьи бюджета выглядят следующим образом:
Как передает АПА, согласно указу, внесены изменения в ряд расходных статей бюджета Государственного нефтяного фонда. В результате изменений, расходные статьи бюджета выглядят следующим образом:
Дата: 2017/10/04 19:30
Раздел: Азербайджан, Экономика
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