Автомобиль посольства США попал в аварию.

Как сообщает АПА, происшествие было зарегистрировано на улице Сулеймана Рустама в Насиминском районе. Автомобиль марки «KIA», за рулем которого находилась Лала Гусейнли, врезался в принадлежавший посольству США в Азербайджане автомобиль марки «Honda», за рулем которого находилась Катерина Карридиа. От сильного удара автомобиль посольства врезался в передний автомобиль «Honda», принадлежащий Анару Набиеву.

Пострадавших в результате аварии нет.

По факту в Насиминском РУП ведется расследование.