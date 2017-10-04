В Бакинском апелляционном суде состоялось судебное рассмотрение на основании протеста прокурора и апелляционной жалобы бывшего командующего Военно-морскими силами Минобороны, вице-адмирала Шахина Султанова и других.

Как сообщает АПА, на процессе выступил государственный обвинитель Анар Мамедов. Прокурор сказал, что суд первой инстанции дал действию Шахина Султанова неправильную оценку, вынес несправедливый и недостаточно суровый приговор. Прокурор заявил, что в его действии состав преступления доказан.

Он потребовал отменить вынесенный в отношении Ш.Султанова приговор, избрать в его отношении меру пресечения в виде ареста, лишить чина вице-адмирала, взыскать нанесенный ущерб.

Затем выступил Шахин Султанов. Он сказал, что в связи с выдвинутыми в его отношении обвинениями нет никаких доказательств: «Суд принял справедливое решение. Они увидели, что сказанное в связи с кораблем не доказано. В связи с вопросом топлива также нет никаких доказательств. Я верю в справедливость суда».

Адвокат Ш.Султанова Эмиль Бабаев сказал, что впервые стал свидетелем того, как прокурор выступил с протестом спустя 4 месяца. Он сказал, что эксперты не провели экспертизу, вынесли заключение только на основании предоставленной им справки.

Процесс продолжится 26 октября.

Отметим, приговором Бакинского военного суда Шахин Султанов был приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Другой обвиняемый Галиб Гаджиев был осужден на 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Находившийся под арестом Казым Аскеров также был осужден условно и освобожден в зале суда. В отношении других обвиняемых – Камандара Пашаева, Вюгара Гаджиева, Азиза Хыдырова также была применена статья 70 (Условное осуждение) УК, и они были освобождены в зале суда.

Ш.Султанов обвиняется по статьям 313 (служебный подлог) и 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере).