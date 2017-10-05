«Джабраилову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»)», — уточнил собеседник агентства. По данной статье бизнесмену грозит до пяти лет лишения свободы.

Как пояснил агентству другой источник, в ближайшее время Джабраилова снова ждет допрос, в ходе которого ему могут предъявить окончательное обвинение перед завершением следственных действий. По информации собеседника, расследование уголовного дела в отношении бизнесмена может быть завершено до ноября.

Адвокат Джабраилова Дмитрий Карабанов комментировать данную информацию отказался.

Сообщение о стрельбе в гостинице поступило в полицию вечером 29 августа. Прибывшие на место стражи порядка задержали одного из постояльцев — Джабраилова. Отмечалось, что у него был при себе наградной пистолет. В ходе произошедшего никто не пострадал. Позже бизнесмена отпустили под подписку о невыезде.