Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию комитета по политике и безопасности Совета Европейского союза, в которую входят послы ЕС, аккредитованные в Брюсселе.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД Азербайджана, Мамедъяров детально проинформировал участников встречи о текущем статусе переговоров по нагорно-карабахскому конфликту. Глава азербайджанской дипломатии еще раз подчеркнул, урегулирование проблемы возможно лишь в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, его международно признанных границ. Министр довел до сведения присутствующих, что на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН проведены переговоры с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а также министром иностранных дел Армении, сообщив, что на этой неделе состоится визит в регион сопредседателей МГ.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана подчеркнул, уважение к территориальной целостности и неприкосновенности границ государств является базовым принципом международных отношений, отметив, что этот принцип закреплен в Глобальной стратегии Европейского союза.