Пожилых актеров Азербайджанского государственного театра юного зрителя переводят на полставки.

Об этом Report заявил народный артист Ясин Гараев.

По словам актера, он не знает причину сокращения часов: «Я не могу назвать причину. Можно сказать, что всех пожилых актеров, включая Агахана Салманлы, Тариэля Гасымова, Алмаз Мустафаеву, Масуму Бабаеву, Сону Бабаеву, Рахиба Алиева и других перевели на полставки. Может я размышляю неверно. Однако я пока не потерял трудоспособность и играю в спектаклях. В течение месяца выступаю в 3-4 спектаклях».

Он добавил, что часто в соцсетях сталкивается со статусами жалующихся друг на друга актеров некоторых театров: «В нашем театре такого нет. Для избежания подобных проблем нужно правильно построить систему управления. А это зависит от руководства. Театр юного зрителя имеет в стране наибольший состав. Однако здесь никогда не бывает подобных разговоров. Я работаю здесь 45 лет и получал множество предложений из других театров. Все свои титулы я получил в этом театре, все мои успехи связаны с ним. Если я покину этот театр, это будет равносильно тому, что я покинул семью».

Для разъяснения вопроса Report обратился в Азербайджанский государственный театр юного зрителя. В пресс-службе театра сказали, что в театре не стоит вопрос перевода актеров на полставки: «С достигшими пенсионного возраста актерами заключается контракт. Таких актеров у нас около 15-ти. Контракт ежегодно обновляется. Мы заключили контракт и с актерами, которым в сентябре 2017 года исполнилось 65 лет. Они периодически получают зарплату. Находящиеся на пенсии актеры играют в различных спектаклях и постоянно выступают перед зрителями».