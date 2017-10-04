Министерство налогов направило 2 октября в банки, где размещены счета агентства Turan, распоряжение об изъятии поступающих денежных средств в счет погашения налогового долга агентства.

Это решение была направлено в банки после того, как агентство объявило о возобновлении работы с 1 октября, сообщается на сайте агентства.

Подобное же распоряжение было направлено в банки 5 сентября, но затем оно было отменено 15 сентября, после того как Минналогов издал распоряжение об отсутствии каких-либо долгов у агентства. Однако 18 сентября Минналогов опять направило в агентство уведомление о восстановлении долга в размере 37 тыс. манат.

Напомним, что 7 августа Бакинский Департамент локальных налогов вынес решение об уклонении агентством от выплаты налогов в период с 31 июля 2014 года по 31 июля 2017 года на сумму 26 907 манат и применении штрафа порядка 10 000 манат. Общая сумма претензии к агентству составила около 37 000 манат.

Уже 8 августа Департамент предварительного расследования налоговых преступлений при Минналогов начал выездную проверку по факту.

Параллельно с этим, было возбуждено уголовное дело против агентства, а его директор Мехман Алиев был арестован 24 августа. 11 сентября ему была изменена мера пресечения «о не передвижении в другое место».

Практически с августа финансово-хозяйственная деятельность агентства остается парализованной. Сотрудники агентства с 5 сентября временно отправлены в неоплаченные отпуска и частично продолжают работу на волонтерской основе.