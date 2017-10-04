Армения при принятии ее в Совет Европы не выполнила обязательство по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Об этом, как пишет «Тренд», министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал на встрече с новоназначенным представителем СЕ в республике послом Золтаном Хернйесом, говорится в сообщении МИД, распространенном в среду.

На встрече министр также привлек внимание к делу «Чирагов и другие против Армении», подчеркнув, что Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не обеспечила соответствующее решение.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам реализации практических проектов и осуществления «Плана действий Совет Европы – Азербайджан», отмечено сотрудничество Азербайджана с ПАСЕ и соответствующими мониторинговыми комитетами.

Золтан Хернйес подчеркнул, что в период дипломатической деятельности приложит все усилия для развития двусторонних связей между Азербайджаном и СЕ.

На встрече стороны обменялись мнениями по темам, представляющим взаимный интерес.