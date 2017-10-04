Россия и Белоруссия будут ремонтировать военную технику Армении по внутренним ценам. Об этом говорится в Соглашении о присоединении Армении к российско-белорусской финансово-промышленной группе (МФПГ) «Оборонительные системы». Соглашение представил в парламенте Армении 4 октября замминистра обороны Артак Закарян.

По его словам, теперь Россия и Белоруссия смогут проводить ремонт техники из Армении по внутренним ценам. Заказы из этих стран смогут выполнять и армянские предприятия военпрома, которые тоже присоединятся к этой системе.

Остаётся только гадать, можно ли доверить ремонт военной техники Белоруссии. Об этом заявил глава фракции блока «Выход» Никол Пашинян, выступая на обсуждении Соглашения.

По соглашению, Армения сможет ремонтировать в этих двух странах военную технику на льготных условиях и сама предлагать им ремонтные услуги.

Попросив разрешения перейти на шутку, он заметил: «Из Карабаха в Белоруссию поехал Лапшин – и не вернулся. А как вы хотите, чтобы туда поехали на ремонт наши танки – и вернулись?».

На это замминистра обороны Артак Закарян отшутился: «Если такое произойдёт, значит, проблема будет в нас, а не в тех, кто эти танки отправит назад».