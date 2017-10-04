Запад ведет пропаганду против Азербайджана в буквальном смысле по инструкции, публикуя антиазербайджанские фейки по стандартным темам в строгой очередности: «коррупция», «выборы», «ущемление прав секс-меньшинств», — заметил креативный продюсер Вести.FM Георгий Саралидзе в недавней передаче «Бывшие», посвященной теме «Украине дай любой повод, и она пойдет в Гаагу», передает «Вестник Кавказа».

«Если вспоминать нашу прошлую программу, на которой поднимались те же темы, что и сегодня, то мы говорили о накате соросовских фондов и аффилированных с ними СМИ на Азербайджан. Любопытнейшая вещь: я просто следил за развитием темы, и увидел, что на этой неделе появились сообщения уже от организаций, которые защищают права человека и свободу слова, что за последние две недели в Азербайджане арестованы 50 или 60 геев и трансгендеров. Иногда думаешь – у них, что, правда есть методичка, и они все делают по этой методичке?», — сказал он, говоря о производстве антиазербайджанских фейков.

«В этой методичке первая часть – «коррупция», написали об этом, галочку поставили. Вторая часть – недемократические выборы. Поскольку сейчас нет выборов, ладно, тогда следующий параграф – «геи и трансгендеры», причем именно в такой формулировке: видимо, просто бороться за права геев и лесбиянок уже бессмысленно. Обратите внимание — действительно, прямо по лекалу и какой-то инструкции действуют», — обратился он к своим собеседникам, соведущему программы Армену Гаспаряну и директору Международного института новейших государств Алексею Мартынову.

Алексей Мартынов объяснил подобные антиазербайджанские действия западных структур всеобщей стандартизацией, касающейся и методов ведения информационной войны. «Это делается по вполне конкретной инструкции. Кстати, последние 20-25 лет у нас посмеивались над советским бюрократизмом, а ведь Запад за то же время прошел весь этот путь, впитав советские методы. Теперь там такая же бюрократия, возведенная в абсолют, с инструкциями по любому поводу – то есть советская методология управления», — заметил он, добавив, что организующих подобные информационные атаки нисколько не заботит, что методы, работающие на Западе, могут не работать в других регионах.

«Для них в этом нет ничего страшного. Платят же не за то, что сработало или не сработало, и не за то, как к этому отнеслись в Германии, в Грузии, в Азербайджане или в России. Как ты правильно сказал, галочка в методичке стоит, к ней приложен отчет, ссылка, все соответствует инструкции, так что будьте любезны, выдайте условные пару тысяч долларов. То есть система как в «МакДональдсе», которые по всему миру одинаковые – абсолютно сетевой подход управления: везде эта буква «М», одинаковые бутерброды», — заключил Алексей Мартынов.