В Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) накануне поступило сообщение из диспетчерской службы «102» МВД, в связи с обнаружением неразорвавшегося боеприпаса в Кяпязском районе Гянджи возле мавзолея Низами Гянджеви.

Как передает Тренд, специальная мобильная группа быстрого реагирования агентства была сразу же направлена на данную территорию.

В результате предпринятых оперативных мер и осмотра территории была обнаружена одна неразорвавшаяся ручная граната F-1, однако из-за того, что в тот день была дождливая погода, операция по обезвреживанию была перенесена на четвертое октября. Обнаруженная граната была вывезена с территории и обезврежена. Также была осмотрена территория вокруг обнаруженной гранаты, площадью 900 квадратных метров, других опасных предметов обнаружено не было.