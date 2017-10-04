В ходе обсуждений соглашения о российско-армянской объединенной группировке вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов сказал: «Армения не в состоянии в полной мере обеспечивать свою защиту. Мы должны быть либо в том, либо в этом военном блоке. Мы выбрали ОДКБ, потому что альтернативой ему является Турция, а нам там делать нечего».

Ратификация данного соглашения, по его мнению, соответствует концепции национальной безопасности Армении.

«Это закономерно, поскольку армяно-российские отношения носят союзнический характер. Армения и Россия находятся в одной системе безопасности – ОДКБ», — сказал Э.Шармазанов.

Вместе с тем, как пишет ереванское издание «Лрагир», после такого «обоснования» Национальное собрание и весь политический класс должны были потребовать отставки Шармазанова, если у них сохранилась хоть капля достоинства.

«Во-первых, высокопоставленный армянский функционер признает, что власти Армении не могут обеспечить защиту страны, что является их конституционной обязанностью, а во-вторых, Шармазанов умышленно подменивает понятия, заявляя, что альтернативой ОДКБ является Турция. ОДКБ – это блок, и альтернативой ему является НАТО, и Турция – член этого блока

«Россия выстраивает свою агрессивную политику в отношении Армении на страхах перед Турцией. В этой части Шармазанов присоединяется к российскому шантажу против Армении.

Шармазанов умышленно не упоминает, что Россия поставляет вооружения в Турцию и Азербайджан.

Таким образом, говорящие об отсутствии альтернативы пророссийским блокам политики в Армении служат интересам Турции и Азербайджана. А Армении нужна власть, которая проводит достойную политику, даже в пророссийских блоках, даже если им нет альтернативы», — пишет издание.