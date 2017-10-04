У России исторически добрые отношения с курдами, страна пытается призвать все стороны конфликтной ситуации к диалогу.

Как передает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании в рамках «Российской энергетической недели».

«Все что происходит в той или иной стране – это внутреннее дело той или иной страны… У нас добрые отношения с курдским народом были исторически, мы ничего не провоцируем и никого ни к чему не подталкиваем. Мы не вмешиваемся в эти процессы. Поэтому наши высказывания весьма аккуратны и осторожны. Они направлены на то, чтобы не поджигать, не взорвать ситуацию. Они направлены на то, чтобы… даже в самых сложных конфликтных ситуациях мы могли найти путь к контакту, взаимодействию и поиску взаимоприемлемого решения», — сказал Путин, комментируя курдский вопрос.