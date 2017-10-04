«Следственный орган так обращался со мной, чтобы я либо все рассказал, либо покончил с собой».

Как сообщает Report, об этом на закрытом процессе под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова заявил бывший начальник Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майор Акиф Човдаров.

Обвиняемый заявил, что на стадии следствия его пытались довести до самоубийства: «Но я не такой слабый человек и никогда такого не сделаю».

На суде Акиф Човдаров также заявил: «Если мое государство и судья накажут меня, я расценю это как продолжение моей службы. Я даже сейчас верен президенту и государству».

А.Човдаров попросил суд оправдать его. После того, как Акиф Човдаров произнес последнее слово, суд удалился на совещание. Судебный процесс отложен до неопределенного времени.