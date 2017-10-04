В случае объявления независимости курской автономией на севере Ирака, Турция, Иран и Ирак проведут в регионе совместную военную операцию.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, договоренность по этому поводу была достигнута на встрече между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его иранским коллегой Хасаном Роухани.

Главы государств также договорились о повышении уровня товарооборота между двумя странами.

Согласно информации, Р.Т.Эрдоган и Х.Роухани также заявили о поддержке территориальной целостности Ирака и Сирии.