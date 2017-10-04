Турция продолжает оказывать помощь беженцам из оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана.

Продовольственные пайки по 25 кг каждый подготовлены при поддержке Турецкого Общества красного полумесяца и распределены между 330 семьями беженцев, сообщает «Анадолу».

В церемонии распределения помощи принял участие посол Турции в Баку Эркан Озорал.

В беседе с журналистами Озорал отметил, что самой большой проблемой Азербайджана остается армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт.

По словам турецкого дипломата, в различных регионах Азербайджана на сегодня проживает более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. «Мы готовы оказать посильную помощь собратьям в Азербайджане. Помощь будет продолжена», — отметил Озорал.