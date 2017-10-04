В Тегеране прошла встреча в формате один на один между президентами Турции и Ирана — Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани

Как сообщает Анадолу, вслед за переговорами состоится заседание Совета сотрудничества высшего уровня.

Напомним, что главу Турецкого государства в ходе визита сопровождают начальник Генштаба генерал Хулуси Акар, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, министр таможни и торговли Бюлент Тюфенкчи, глава МВД Сулейман Сойлу, министр культуры и туризма Нуман Куртулмуш, министр национальной обороны Нуреттин Джаникли, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и турецкий посол в Тегеране Рыза Хакан Текин.