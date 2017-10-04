Парламент Армении обсуждает вопрос о ратификации соглашения об объединенной группировке войск ВС Армении и России. В ходе обсуждений ряд армянских парламентариев раскритиковали данное соглашение, сообщает Minval.az.

Так, по словам депутата от Елк Арама Саркисяня, Армения сдает все России. Он отметил, что МИД Армении голосует на международной арене так же, как Россия, наша энергетика полностью принадлежит России, имущество передано в счет «долгов», безопасность «обеспечивает» ОДКБ, небо и связь тоже в руках русских.

Зачем после этого подписывать какие-то соглашения? «Это оскорбительное соглашение. Как можно в такой степени не доверять собственным силам? Беларусь, Казахстан и другие не стали подписывать подобное соглашение, потому что они ставят свой суверенитет превыше всего, верят в свои армии. Впечатление такое, будто есть тайный договор, по которому верховным главнокомандующим в Армении назначен Путин. Чечня более свободна, чем Армения», сказал он (цитата по «Лрагир»).

«Идите и вступайте в состав России», — сказал он.

Другой депутат от фракции Елк Никол Пашинян сказал: «Позвольте подтвердить слова Сержа Саркисяна о том, что мы проиграли военный баланс с Азербайджаном – благодаря нашему партнеру России».

Каждый раз Россия продает оружие Азербайджану, а мы не знаем, чем ответить. «Ответ простой – можно заключить еще более кабальный договор с Россией. Потом Россия продает оружие Турции, и мы опять заключаем новый договор с Россией, понижая градус суверенитета. Вот, обрадовались Искандерам. А Россия продает Турции С400, которыми ваши Искандеры собьют как игрушки. Имея С-400, Турция может в любой момент помочь Азербайджану против наших Искандеров. Так что не нужно радоваться. И не нужно полагаться на других», сказал он.

Как может надеяться на такой договор народ, видевший Севрский договор? «Где Севрский договор сейчас? Как может народ, который прошел через 1915 год, возлагать надежды на чужую армию? Почему русская армия отступила в 1915 году после взятия Вана? Серж Саркисян и его власть проиграли основной компонет безопасности», сказал Никол Пашинян.

Депутат от блока «Выход» Артак Зейналян потребовал, в свою очередь, от властей страны пояснений, в каких случаях готовы обращаться к российским Вооружённым силам при внутренних беспорядках.

По его словам, в регламенте указана возможность взаимной поддержки не только при внешних, но и при внутренних угрозах. Следовательно, нужно чётко прописать, что понимать под внутренними угрозами. «Тогда станет понятно, в каких случаях власти Армении получат право запрашивать российские войска», — добавил Зейналян.