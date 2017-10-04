Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Иран, где он намерен, в том числе, обсудить прошедший 25 сентября референдум о самоопределении курдов, сообщают турецкие СМИ.

Р.Т.Эрдоган прибыл в Тегеран по приглашению иранского президента Хасана Рухани. Ожидается, что главы государств обсудят двусторонние вопросы, региональные и международные проблемы, а также будут председательствовать на заседании совета сотрудничества высокого уровня.

Р.Т.Эрдоган также встретится с верховным лидером Ирана аятоллой Хаменеи.

Вместе с турецким президентом в Тегеран прибыли глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, министр торговли Бюлент Туфенкджи, глава МВД Сюлейман Сойлу, а также министр культуры и туризма Нуман Куртулмуш.

Х.Рухани посещал Турцию в апреле 2016 года.

Референдум о самоопределении Иракского Курдистана состоялся 25 сентября, 92,7% проголосовавших на референдуме высказались за независимость Курдистана от Ирака.