У известного российского актёра Николая Караченцова нашли опухоль в левом легком, передает Life.ru.

По предварительным данным, врачи заподозрили неладное после того, как народный артист поступил к ним с легочным кровотечением. По результатам компьютерной томографии, у актера нашли новообразование. Караченцову провели биопсию ткани и направили на исследование.

— Пока нет данных, что это образование злокачественное , — сообщила жена актера Людмила Поргина, — Ждем результатов.

18 сентября сообщалось, что Караченцов доставлен в НИИ имени Склифосовского из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Актера поместили в отделение нейрохирургии и назначили экстренное обследование головного мозга.